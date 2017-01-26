رأى النائب سامي الجميل خلال الندوة المالية الاقتصادية المنعقدة في بيت الكتائب الصيفي بعنوان “الموازنة اللبنانية بين التطبيق والتقنية”، “ان هذه الندوة مناسبة للاضاءة على هذه المشكلة الكبيرة، فنحن منذ 11 عاما من دون موازنة ونسمع رأي اهل الاقتصاد”.

اضاف : “بما اننا على ابواب اقرار الموازنة في مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب، سنحاول الخروج بافكار ونأمل ان تكون بتصرف الدولة اللبنانية، ففي البلدان التي تحترم نفسها لا يمكن ان نصل الى كانون الاول من دون اقرار الموازنة، هذا الامر يتكرر منذ 11 سنة ومازلنا نرتكز على قاعدة عمرها 11 عاما وننطلق منها وننفق دون اي معيار ورؤية ومن دون وضع افكار”.

واعتبر أن “لا موازنة، تعني لا رؤية وعدم وجود اهداف وفوضى وزيادة نفقات الدولة لان اي نفقات اضافية هي زيادة على الدين العام”.

وقال: بالنسبة للكتائب هدف الموازنة محاربة البطالة واهم مؤشر في الدول الحضارية هو مؤشر البطالة وبالتالي هدف الموازنة خلق فرص عمل، كيف نخلق فرص عمل، المفتاح هو الاستثمار لذلك على الموازنة التشجيع على الاستثمار، واذا لم نشجع القطاع الخاص والاستثمار لا يمكن خلق فرص عمل”.

وتابع: “انطلاقا من حال الطوارىء الاقتصادية التي يجب ان تعلن هناك ضرورة لوضع موازنة وان يكون هناك رؤية اقتصادية للدولة، والا سنتجه الى كارثة، فايرادات الدولة تتشكل من الضرائب التي تؤخذ من أقراء المزيد من المصدر