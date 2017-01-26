قانون الانتخابات يكتنفه غموض محير والمشهد الانتخابي يلفه ضباب كثيف. وبقدر ما تبدو الانتخابات النيابية مدخلا الى مرحلة استقرار سياسي لسنوات والى تكريس انطلاقة جيدة ومتوازنة للعهد الجديد، فإنها يمكن أن تكون مدخلا الى أزمة سياسية كبيرة والى فراغ جديد ليس رئاسيا ولا حكوميا هذه المرة، وإنما “فراغ مجلسي» للمرة الأولى.. هذا الواقع الشائك والمعقد […] أقراء المزيد من المصدر