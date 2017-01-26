نقل موقع “ديلى ميل” البريطانية تقريرا عن وكالة ناسا تكشف من خلاله مرور كويكب يحمل اسم “2016 WF9″ بالأرض يوم 25 فبراير المقبل، ورصدت الوكالة هذا الكويكب لأول مرة العام الماضى، وقالت إنه يبعد عن الأرض نحو 32 مليون ميل، ومازالت تتابعه الوكالة الأمريكية حتى الآن. ولكن كذب المؤمنون بوجود الكائنات الفضائية ناسا، وزعموا أن […] أقراء المزيد من المصدر