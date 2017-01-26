كشفت النائبة الديمقراطية تولسي جابارد، العضوة في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية هاواي، عن لقائها رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال زيارة قامت بها إلى دمشق قبل أيام. وأفاد بيان صدر عن جابارد، من الحزب الديمقراطي، بأنها لم تكن تنوي لقاء الأسد قبيل إجراء زيارتها سوريا، غير أنها قررت لقاءه عندما سنحت الفرصة. وقالت جابارد […] أقراء المزيد من المصدر