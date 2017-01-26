آخر الأخبار
Home » لبنان » متعاقدو الوزارات اعتصموا في رياض الصلح

متعاقدو الوزارات اعتصموا في رياض الصلح

Posted by on January 26, 2017 0 Comment

نفذت لجنة قضية المتعاقدين في الادارات الرسمية، اعتصاما في رياض الصلح مطالبة “بانصافهم وعدم الاجحاف بحقهم”. وفي هذه الاثناء توجه المعتصمون الى المجلس النيابي مطالبين بالتثبيت. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديواحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com