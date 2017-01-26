نفذت لجنة قضية المتعاقدين في الادارات الرسمية، اعتصاما في رياض الصلح مطالبة “بانصافهم وعدم الاجحاف بحقهم”. وفي هذه الاثناء توجه المعتصمون الى المجلس النيابي مطالبين بالتثبيت. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديواحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي […] أقراء المزيد من المصدر