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نقابة المهندسين وزعت جوائز عن افضل المشاريع البحثية الصناعية LIRA

Posted by on January 26, 2017 0 Comment

نظمت نقابة المهندسين في بيروت حفل توزيع جوائز عن أفضل المشاريع البحثية الصناعية المعروضة في كل اختصاص، بناء على معايير علمية ضمن برنامج “انجازات البحوث الصناعية اللبنانية LIRA”، الذي يشرف عليه جمعية الصناعيين، ووزارة الصناعة، ومجلس البحوث العلمية CNSR، وبرعاية اتحاد المهندسين اللبنانيين. ووزع رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب خالد شهاب الجوائز المادية على الفائزين، […] أقراء المزيد من المصدر

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