نظمت نقابة المهندسين في بيروت حفل توزيع جوائز عن أفضل المشاريع البحثية الصناعية المعروضة في كل اختصاص، بناء على معايير علمية ضمن برنامج “انجازات البحوث الصناعية اللبنانية LIRA”، الذي يشرف عليه جمعية الصناعيين، ووزارة الصناعة، ومجلس البحوث العلمية CNSR، وبرعاية اتحاد المهندسين اللبنانيين. ووزع رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب خالد شهاب الجوائز المادية على الفائزين، […] أقراء المزيد من المصدر