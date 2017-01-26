أثارت وفاة ملياردير روماني في السجن جدلا بين أوساط السياسين والخبراء بشأن ما وصفوه بالانتهاكات من قبل السلطات القضائية وظروف الاحتجاز السيئة في رومانيا. وجاءت ردود الفعل القوية على لسان الرئيس الروماني السابق “ترايان باسيسكو” و”ليفيو دراجنيا” زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي فضلا عن عدد آخر من كبار السياسيين، على وفاة رجل الأعمال “دان أداميسكو” هذا […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » وفاة ملياردير روماني في السجن تثير جدلًا بشأن العدالة وظروف الاحتجاز
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