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وفاة ملياردير روماني في السجن تثير جدلًا بشأن العدالة وظروف الاحتجاز

Posted by on January 26, 2017 0 Comment

أثارت وفاة ملياردير روماني في السجن جدلا بين أوساط السياسين والخبراء بشأن ما وصفوه بالانتهاكات من قبل السلطات القضائية وظروف الاحتجاز السيئة في رومانيا. وجاءت ردود الفعل القوية على لسان الرئيس الروماني السابق “ترايان باسيسكو” و”ليفيو دراجنيا” زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي فضلا عن عدد آخر من كبار السياسيين، على وفاة رجل الأعمال “دان أداميسكو” هذا […] أقراء المزيد من المصدر

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