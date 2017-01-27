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إقفال المدارس الرسمية والخاصة غداً بسبب العاصفة

Posted by on January 27, 2017 0 Comment

وزير التربية يقرر اقفال المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة التي تفتح يوم غد السبت وذلك بسبب اشتداد العاصفة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيدياحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد […] أقراء المزيد من المصدر

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