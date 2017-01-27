وزير التربية يقرر اقفال المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة التي تفتح يوم غد السبت وذلك بسبب اشتداد العاصفة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيدياحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد […] أقراء المزيد من المصدر