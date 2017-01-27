قال مسؤولون أميركيون ومقربون لفريق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن نقاشا جاريا في إدارة ترامب حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وإخضاعها للعقوبات الأميركية. وقالت المصادر إن مجموعة يقودها مستشار الأمن القومي لترامب، مايكل فلين، يرغب في إدراج جماعة الإخوان إلى قائمتي وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين للمنظمات […] أقراء المزيد من المصدر