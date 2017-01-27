وطنية – شاركت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، ممثلة بعضو المجلس مستشار الرئيس العالمي روجيه هاني، في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك، (والتي هي عضو فيه)، بعنوان “التنمية المستدامة والسلام المستدام” والتي ركزت على “الحروب وما يهدد السلام والأمن العالميين”.

وفي مداخلة له، دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الدول الى “الاستجابة الإيجابية والى معالجة الأسباب الجذرية التي تهدد السلام، والتي تلهب الصراعات، وأبرز أيضا علاقة السلام بالتنمية المستدامة وبحقوق الانسان”.

ثم تحدث رئيس الدورة ال71 للجمعية العامة بيتر تومسون وربط “إنشاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية والآثار المدمرة التي خلفتها بهدف إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب”.

وعقدت طاولات مستديرة درست الأسباب المؤدية إلى الحروب ومنها “الفقر المدقع” و”نهب الموارد الوطنية” و”تجاوز الخطاب العقلاني” و”الانقسامات الحادة”، وتطابقت وجهات النظر حول “ضرورة التنمية كأساس للسلام، وإعادة الثقة بين الدولة والمواطن”.

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