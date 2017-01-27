أكد وزير البيئة طارق الخطيب في خلال رعايته المؤتمر الجنوبي الاول بعنوان “البيئة والمجتمع”، الذي إنعقد في مطعم “قصر الملوك” في كفرجوز مدخل بلدة الكفور، “أنها لسانحة طيبة أن ألتقي هذه النخبة من اهل الاختصاص والمعرفة بغية معالجة موضوع وطني يؤدي اهماله الى كوارث لا يستهان بها”.

وقال: “من المسلم به أن بين البيئة والمجتمع صلة تكوينية لا فكاك عنها أفضت الى القول: إن الانسان هو إبن بيئته. والانسان بطبيعته اجتماعي بالفطرة ولا تكتمل دائرة الانسنة فيه من دون تواصله مع الآخر، ليرسما معا نمط عيش قائم على التعاضد بين افراد المجتمع للارتقاء نحو الاكمل والافضل. ولعل المدخل السوي الى العلاقة بين البيئة والمجتمع يكون من خلال اعتبار المواطن بيئته امتدادا لبيته، وهذا الالتزام بمنزلة عقد اجتماعي وطني بإمتياز، فحين نصون بيئتنا من التشويه والامراض فإننا نسهم – على نحو ما – في تعزيز الاقتصاد الوطني وفي الامن الاجتماعي في آن معا. والبيئة تحتاج الى مواطنين محبين وأصدقاء ولكنهم مسؤولون يعون واجباتهم نحو هذه البيئة ويشعرون نحوها برابط وجداني عقلاني يعمق في ذواتهم أواصر الانتماء الوطني”.

واضاف: “إذا كان حب الوطن من الايمان فلا حب لوطن لا تكون فيه البيئة مرآة هذا الحب ومجلاه، ولذلك فإن فخامة الرئيس قد أولى هذا الموضوع عنايته القصوى، بأن جعله في صلب خطاب القسم تعظيما أقراء المزيد من المصدر