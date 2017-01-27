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الAUB اطلقت مبادرة من اجل اللاجئين المرعبي: الازمة أرخت بثقلها على لبنان وهناك خطط تنوي الوزارة تنفيذها

Posted by on January 27, 2017 0 Comment

نظمت الجامعة الأميركية في بيروت AUB منتدى بعنوان “استجابات مبتكرة لأزمة اللجوء السوري” تم خلاله الإعلان عن إطلاق “مبادرة الجامعة الأميركية من أجل اللاجئين” وذلك في قاعة “وست هول” في حرم الجامعة. وحضر المنتدى وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، ممثلة المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين […] أقراء المزيد من المصدر

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