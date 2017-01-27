نظمت الجامعة الأميركية في بيروت AUB منتدى بعنوان “استجابات مبتكرة لأزمة اللجوء السوري” تم خلاله الإعلان عن إطلاق “مبادرة الجامعة الأميركية من أجل اللاجئين” وذلك في قاعة “وست هول” في حرم الجامعة. وحضر المنتدى وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، ممثلة المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين […] أقراء المزيد من المصدر