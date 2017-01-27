أفادت وسائل إعلام ألمانية أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد توفي إثر نوبة قلبية.بحسب مواقع تواصل الاجتماعي ستافان دي ميستورا (بالإنجليزية: Staffan de Mistura) (من مواليد 25 يناير 1947 في ستوكهولم، السويد) هو دبلوماسي سويدي وحاصل على الجنسية الإيطالية، وهو عضو سابق في الحكومة الإيطالية. بعد مسيرة 40 سنة في مختلف وكالات […] أقراء المزيد من المصدر