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انباء عن وفاة ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي إلى سوريا

Posted by on January 27, 2017 0 Comment

أفادت وسائل إعلام ألمانية أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد توفي إثر نوبة قلبية.بحسب مواقع تواصل الاجتماعي ستافان دي ميستورا (بالإنجليزية: Staffan de Mistura) (من مواليد 25 يناير 1947 في ستوكهولم، السويد) هو دبلوماسي سويدي وحاصل على الجنسية الإيطالية، وهو عضو سابق في الحكومة الإيطالية. بعد مسيرة 40 سنة في مختلف وكالات […] أقراء المزيد من المصدر

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