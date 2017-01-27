أوضحت بلدية رشدبين – الكورة، أنها تلقت كتابا من مكتب الإشراف على مشروع المياه في الشمال، يشير الى أن “مجلس الإنماء والاعمار بصدد انشاء بئر للمياه وتجهيزه في العقار 235 في منطقة رشدبين العقارية والذي لا يبعد عن البئر الارتوازي، الذي حصلت البلدية على الموافقة لانشائه في 21 كانون الأول 2012 من وزارة الطاقة والمياه، سوى 100 متر، الأمر الذي يسبب ضررا كبيرا”.

وأكد رئيس بلدية رشدبين يعقوب شعنين أن “مشروع البئر الارتوازي في العقار 373 هو بمثابة حلم لأهل البلدة، ويساهم في حل أزمة المياه التي تعاني منها البلدة لأن المضخة التي تؤمن لهم المياه لا تكفي حاجة السكان، وان البئر الجديد على عقار 235 يغذي بلدة كوسبا، وليس رشدبين فقط الأمر الذي اعترضنا عليه لأن البلدة يجب أن تكون المستفيد الأول منه”.

وأوضح أن “البلدية بصدد تحضير كتاب اعتراض سيتم ارساله إلى مجلس الانماء والاعمار، شرحت فيه مخاطر تنفيذ مشروع البئر في عقار 235، وطلبنا منهم التعاون وإعادة النظر فيه لأن مشروع البلدية سينتهي العمل فيه خلال شهرين”، مؤكدا أن “البلدية توافق على تسليم مشروعها للدولة في حال واحدة وهي أن تكون بلدة رشدبين هي المستفيد الأكبر من المياه”، متمنيا الرد الإيجابي من قبل المعنيين”.

يذكر أن أهالي رشدبين يشكون من انقطاع دائم للمياه، وذلك بعد تعطل المضخة في البلدة، أقراء المزيد من المصدر