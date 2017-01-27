في أول مقابلة إعلامية له منذ تولى منصبه، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مهامه الأولى داخل البيت الأبيض، لكنه ركز على أكثر تلك المهام “إثارة للخوف”. وكان ترامب يشير، خلال مقابلته مع محطة “إيه بي سي” الأميركية، الأربعاء، إلى تسلمه الشيفرات الخاصة بالأسلحة النووية التي تمتلكها الولايات المتحدة، أثناء لقائه ممثلي وكالة الاستخبارات المركزية […] أقراء المزيد من المصدر