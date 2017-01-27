رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 20 باخرة ، منها 4 بواخر جديدة حملت 50300 طن، فيما غادرت 6 بواخر ، وينتظر وصول 9 بواخر بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.

البواخر الجديدة:

اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري

شوتل 2 16 270 /10 مستوعبات ترمينال 21

يرين لوغوس 16 9500 /720 مستوعبا فيدر شيبينغ

3 بي سبيريت الدورة 2600 اسفلتا و اس اس

تورم ماديسون الدورة 33000 بنزينا ارابمار

البواخر التي غادرت: ميكاليتانكربلمار ، تاليا ، اكواليتي ، اي ار همبورغ ، ام اس سي فلوريانا ، هيستريا امبرا ، .

البواخر المنتظرة :

اسم الباخرة آتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري



ساسكيا آ دمياط 900 /240 مستوعبا الجزائري ترانسبورتردانيال آ إزمير 3000 / 160 مستوعبا الجزائري ترانسبورتراكسبرس نيل ليماسول 3469 /179 مستوعبا توريسم اند شيبينغفانتو دي ترامونتانا مرسين 2650 / 145 مستوعبا غريب شيبينغام ان كالاو تولون 250 / 32 مستوعبا غولف اجانسيرامي ام اسبانيا 505 ماشية سبيروكوكاتمار الاسكندرية 2000 خضار البدر شيبينغايفا الاسكندرية 1000 خضار البدر شيبينغتانكربلمار ليماسول 200 سيارات البدر شيبينغ

أقراء المزيد من المصدر