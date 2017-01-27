رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 20 باخرة ، منها 4 بواخر جديدة حملت 50300 طن، فيما غادرت 6 بواخر ، وينتظر وصول 9 بواخر بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.
البواخر الجديدة:
اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري
شوتل 2 16 270 /10 مستوعبات ترمينال 21
يرين لوغوس 16 9500 /720 مستوعبا فيدر شيبينغ
3 بي سبيريت الدورة 2600 اسفلتا و اس اس
تورم ماديسون الدورة 33000 بنزينا ارابمار
البواخر التي غادرت: ميكاليتانكربلمار ، تاليا ، اكواليتي ، اي ار همبورغ ، ام اس سي فلوريانا ، هيستريا امبرا ، .
البواخر المنتظرة :
اسم الباخرة آتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري
دانيال آ إزمير 3000 / 160 مستوعبا الجزائري ترانسبورتر
اكسبرس نيل ليماسول 3469 /179 مستوعبا توريسم اند شيبينغ
فانتو دي ترامونتانا مرسين 2650 / 145 مستوعبا غريب شيبينغ
ام ان كالاو تولون 250 / 32 مستوعبا غولف اجانسي
رامي ام اسبانيا 505 ماشية سبيروكو
كاتمار الاسكندرية 2000 خضار البدر شيبينغ
ايفا الاسكندرية 1000 خضار البدر شيبينغ
تانكربلمار ليماسول 200 سيارات البدر شيبينغ
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