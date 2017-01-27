نظمت قيادة القطاع الشرقي في ال”يونيفيل”، دورة في القناصة شارك فيها عناصر من الجيش والفرق الدولية المنتشرة في القطاع الشرقي، كالاسبانية والهندية والاندونيسية والنيبالية وغيرها، وذلك ضمن اطار التعاون المشترك بين ال”يونيفيل” والجيش والتدريبات العسكرية المشتركة، وشملت الدورة التدريب على تقنيات القنص وتحديد الاهداف بشكل نظري وتطبيقي، وذلك بهدف تعزيز الثقة والتعاون بين الجانبين وتبادل […] أقراء المزيد من المصدر