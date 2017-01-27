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شبيب لمالكي العقار  -أصلحوا الأضرار العامة والخاصة بسبب سقوط الونش4841: 

Posted by on January 27, 2017 0 Comment

وطنية – وجه محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب إنذارا إلى مالكي العقار رقم 4841 – الأشرفية بالمبادرة فورا، وتحت إشراف المهندس المسؤول بإزالة كافة الأجزاء الساقطة والمبادرة إلى إصلاح كافة الأضرار الحاصلة ضمن الأملاك العامة والأبنية المجاورة، وذلك بعد أن تبين نتيجة الكشف الذي أجري من قبل الدوائر الفنية المختصة في مصلحة الهندسة بأن […] أقراء المزيد من المصدر

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