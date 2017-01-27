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شبيب لمالكي عقار 4841: أصلحوا الأضرار العامة والخاصة بسبب سقوط الونش

Posted by on January 27, 2017 0 Comment

وجه محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب إنذارا إلى مالكي العقار رقم 4841 – الأشرفية بالمبادرة فورا، وتحت إشراف المهندس المسؤول بإزالة كافة الأجزاء الساقطة والمبادرة إلى إصلاح كافة الأضرار الحاصلة ضمن الأملاك العامة والأبنية المجاورة، وذلك بعد أن تبين نتيجة الكشف الذي أجري من قبل الدوائر الفنية المختصة في مصلحة الهندسة بأن الونش الذي […] أقراء المزيد من المصدر

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