طريق القبيات – الهرمل مقطوعة أمام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج. أخبار قد تهمك آلان حكيم علّق التداول بـ19 صنف لبنة و5 أصناف من الجبنة الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بعيداً عن القهوة.. 7 طرق سهلة تمنحك النشاط صباحاًطقس لبنان مطر ، عواصف وإنخفاض بالحرارة وثلوجطقس عاصف في زغرتا والحرارة 4 تحت الصفر في إهدنخطوات بسيطة […] أقراء المزيد من المصدر