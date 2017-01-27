‏الوزير يوسف فنيانوس أبلغ مديرية النقل البحري بتحذير أصحاب زوارق الصيد والنزهة من عدم الإبحار بسبب العاصفة أخبار قد تهمكترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضمعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهوفاة متفرج أثناء التقاطه الصور في رالي مونتي كارلوتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحسون يترحم على […] أقراء المزيد من المصدر