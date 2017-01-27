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فيديو.. ممثلة سورية تنهار بالبكاء كاشفةً ضرب زوجها الأول ونشر صورته للمرة الأولى بعد هربها منه!

Posted by on January 27, 2017 0 Comment

حلّت الممثلة السورية تولين البكري ضيفة على برنامج “بلا تشفير” من تقديم تمام بليق على شاشة “الجديد” اللبنانية. وقالت أنها تعرضت للضرب وسوء المعاملة من قبل زوجها الذي كان يحتجرها ويمنع عنها كل شيء بما فيه الفن وبقيت معه ثلاثة عشر عاماً حرصاً منها على أولادها قبل أن تهرب إلى سورية قبل سنوات طويلة، مضيفة […] أقراء المزيد من المصدر

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