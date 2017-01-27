حلّت الممثلة السورية تولين البكري ضيفة على برنامج “بلا تشفير” من تقديم تمام بليق على شاشة “الجديد” اللبنانية. وقالت أنها تعرضت للضرب وسوء المعاملة من قبل زوجها الذي كان يحتجرها ويمنع عنها كل شيء بما فيه الفن وبقيت معه ثلاثة عشر عاماً حرصاً منها على أولادها قبل أن تهرب إلى سورية قبل سنوات طويلة، مضيفة […] أقراء المزيد من المصدر