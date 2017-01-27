تتمتع الحسابات في بنوك سويسرا بسرية تامة، فتلك البنوك معروفة بتأمين الحسابات البنكية بشكل تام في العالم، ولا تضاهيها دولة أخرى في ذلك الأمر، فالعميل هو فقط من يستطيع أن يتفحص حسابه والتصرف في أمواله، فتلك الأموال لا تنتقل للورثة بشكل تلقائي، حيث لا يمكنهم الحصول عليها بعد وفاة صاحب الحساب. ولكن تلك الخصوصية […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » مصارف سويسرا تبحث عن ورثة حسابات راكدة فيها مليارات.. ابحث عن اسم أجدادك
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