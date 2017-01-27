آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » مصارف سويسرا تبحث عن ورثة حسابات راكدة فيها مليارات.. ابحث عن اسم أجدادك

مصارف سويسرا تبحث عن ورثة حسابات راكدة فيها مليارات.. ابحث عن اسم أجدادك

Posted by on January 27, 2017 0 Comment

تتمتع الحسابات في بنوك سويسرا بسرية تامة، فتلك البنوك معروفة بتأمين الحسابات البنكية بشكل تام في العالم، ولا تضاهيها دولة أخرى في ذلك الأمر، فالعميل هو فقط من يستطيع أن يتفحص حسابه والتصرف في أمواله، فتلك الأموال لا تنتقل للورثة بشكل تلقائي، حيث لا يمكنهم الحصول عليها بعد وفاة صاحب الحساب. ولكن تلك الخصوصية […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com