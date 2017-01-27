كشف عضو مجلس الشعب السوري عن ريف دمشق وشيخ قبيلة النعيم، الشيخ محمد خير جاسم النادر، أن الوفد السوري الممثل لمنصة دمشق، جاء إلى العاصمة الروسية “موسكو” لتمثيل الشعب السوري، وكان له لقاء في وزارة الخارجية. ووصف اللقاء بأنه كان وديًا جدًا، حيث تفهم نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، رؤية الشارع السوري نحو اتجاه […] أقراء المزيد من المصدر