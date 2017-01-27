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نائب سوري: السعودية عرضت علينا شيكات مفتوحة للانشقاق عن الأسد

Posted by on January 27, 2017 0 Comment

كشف عضو مجلس الشعب السوري عن ريف دمشق وشيخ قبيلة النعيم، الشيخ محمد خير جاسم النادر، أن الوفد السوري الممثل لمنصة دمشق، جاء إلى العاصمة الروسية “موسكو” لتمثيل الشعب السوري، وكان له لقاء في وزارة الخارجية. ووصف اللقاء بأنه كان وديًا جدًا، حيث تفهم نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، رؤية الشارع السوري نحو اتجاه […] أقراء المزيد من المصدر

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