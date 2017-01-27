هبطت منذ قليل، طائرة إماراتية من طراز بوينج 777 بمطار القاهرة الدولي قادمة من دبي في طريقها إلى العاصمة اللبنانية بيروت بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان. وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الطائرة الإماراتية الرحلة EK953 والقادمة من دبي في طريقها إلى بيروت، بالسماح بالهبوط في مطار القاهرة […] أقراء المزيد من المصدر