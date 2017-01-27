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وثائق سرّية: إدارة “باراك حسين أوباما” ابعدت المسيحيين ومن بينهم لبنانيين عن الوظائف العليا 

Posted by on January 27, 2017 0 Comment

حسب رسائل إلكترونية مسرّبة عن لائحة مرشّحين مسلمين لتولي وظائف عليا في الإدارة الأمريكية، مسربة من حساب رئيس مقر الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون تعود إلى عام 2008. وفي تفاصيل الرّسالة التي نصّتها بريتا بانسال وهي أحد أعضاء إدارة أوباما ما يلي: “من بين المرشّحين للوظائف العليا، لقد استثنيت من لهم خلفيات عربية لأمريكية وهم […] أقراء المزيد من المصدر

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