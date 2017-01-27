حسب رسائل إلكترونية مسرّبة عن لائحة مرشّحين مسلمين لتولي وظائف عليا في الإدارة الأمريكية، مسربة من حساب رئيس مقر الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون تعود إلى عام 2008. وفي تفاصيل الرّسالة التي نصّتها بريتا بانسال وهي أحد أعضاء إدارة أوباما ما يلي: “من بين المرشّحين للوظائف العليا، لقد استثنيت من لهم خلفيات عربية لأمريكية وهم […] أقراء المزيد من المصدر