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‏رياشي: اللقاء مع النائب فرنجية ركزت على بحث ملف وزارة الاعلام، 

Posted by on January 27, 2017 0 Comment

رياشي: اللقاء مع النائب فرنجية ركزت على بحث ملف وزارة الاعلام، وكانت جلسة مثمرة مفيدة وذات جانب عائلي أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيدياحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة […] أقراء المزيد من المصدر

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