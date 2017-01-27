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20 مليون دولار سيجنيها أوباما من هذا المصدر

Posted by on January 27, 2017 0 Comment

نشرت صحيفة الديلى ميل البريطانية خبرا يفيد تعاقد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، مع إحدى دور النشر لكتابة مذكراته أثناء فترة توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية مقابل مبلغ قد يتخطى الـ20 مليون دولار. وقالت الصحيفة نقلا عن نائب رئيس إحدى دور النشر الكبرى فى الولايات المتحدة أنه من المنتظر أن تتخطى مبيعات مذكرات “أوباما” نظيراتها […] أقراء المزيد من المصدر

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