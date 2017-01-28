أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، سلسلة من الأوامر التنفيذية تحظر اللاجئين والزائرين من عدة دول إسلامية، وتعلق العمل ببرامج الإعفاء من التأشيرات. فما تفاصيل هذه القرارات؟ علّق ترامب وبشكل فوري برنامج الإعفاء من التأشيرات، ما يعني أن على الجميع الحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة حتى هؤلاء الذين كانوا معفيين من التأشيرة. وقع ترامب […] أقراء المزيد من المصدر