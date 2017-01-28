القاهرة تنفذ أولى قرارات ترامب: منع 5 عراقيين ويمني من السفر لأميركا. اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب فرض قيود على المهاجرين واللاجئين مستهدفا بعض الدول المسلمة ومثيرا قلق الامم المتحدة التي طلبت السبت من الولايات المتحدة الحفاظ على تقاليدها في استقبال اللاجئين. ونشر البيت الابيض الجمعة مرسوما بعنوان “حماية الامة من دخول ارهابيين اجانب الى […] أقراء المزيد من المصدر