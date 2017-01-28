القاهرة تنفذ أولى قرارات ترامب: منع 5 عراقيين ويمني من السفر لأميركا أخبار قد تهمكالعثور على قذيفتي “ب 7” و5 حشوات عائدة لها في كيس على جانب الطريق في بلدة سرحمول قضاء عاليهفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: الإمارات تعلن مقتل 5 من دبلوماسييها في تفجير أفغانستانفلكيّة جدة: أقوى انفجار شمسي […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » القاهرة تنفذ أولى قرارات ترامب: منع 5 عراقيين ويمني من السفر لأميركا
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!