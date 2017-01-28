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القوات السورية سيطرت على النبع في وادي بردى 

Posted by on January 28, 2017 0 Comment

القوات السورية سيطرت على النبع في وادي بردى بعد التوصل لاتفاق مع المسلحين يقضي بخروجهم من المنطقة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيدياحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد […] أقراء المزيد من المصدر

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