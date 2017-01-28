اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان اليوم: “أنه عند الساعة 11,20 من ظهر اليوم السبت الواقع فيه 28/1/2017، تعطل المحول رقم 1 – 66/11 ك.ف – 40 م.ف.ا في محطة الاونيسكو الرئيسية، الامر الذي يؤدي الى انخفاض التغذية الكهربائية الى النصف في المناطق التي تتغذى حصرا بواسطة هذا المحول، ومنها قسم من بيروت الادارية وذلك […] أقراء المزيد من المصدر