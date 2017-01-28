استذكارا لسجله الجنسي السابق وهوسه بالنساء، وفي تغطيتها لمحادثات رئيسة وزرائهم تيريزا ماي، يوم أمس الجمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرجت صحف بريطانية اليوم السبت بعناوين تتندر أنه “أمسك بيدها وأطال الإمساك”، وهي إشارة تستحضر بشكل كاريكاتيري أن ترامب صاحب تاريخ غير مشرف في موضوع “الإمساك “بالأعضاء الجسدية للنساء. العنوان الرئيس لصحيفة الاندبندت قال […] أقراء المزيد من المصدر