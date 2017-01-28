عاجل.. نيويورك تايمز: اعتقال كل اللاجئين الذين وصولوا إلى المطارات الأمريكية جواً أفادت وسائل إعلام عالمية عديدة، أن حالة من الفوضى اجتاحت المطارات الأمريكية والعالمية، بسبب إصدار الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب قرارا تنفيذيا بمنع دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن مطارات أمريكية عديدة شهدت حالة من الفوضى […] أقراء المزيد من المصدر