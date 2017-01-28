عاجل: الجيش التركي يعلن ضبط سيارة مفخخة خرجت من مدينة #منبج نحو مدينة جرابلس لاستهداف قافلة للقوات التركية العاملة في عملية أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانمعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهفيديو… ماغي فرح تتوقع موت 4 […] أقراء المزيد من المصدر