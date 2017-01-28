آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل: الجيش التركي يعلن ضبط سيارة مفخخة 

عاجل: الجيش التركي يعلن ضبط سيارة مفخخة 

Posted by on January 28, 2017 0 Comment

عاجل: الجيش التركي يعلن ضبط سيارة مفخخة خرجت من مدينة #منبج نحو مدينة جرابلس لاستهداف قافلة للقوات التركية العاملة في عملية أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانمعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهفيديو… ماغي فرح تتوقع موت 4 […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com