عاجل… رويترز : ترمب سيطلب من قادة الجيش تسليمه خلال 30 يوما خطة للقضاء على تنظيم الدولة أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياء”واتس آب» يطلق ميزة جديدة تعمل دون إنترنتالمفكرة ليوم السبت 30 تموز 2016منع هواتف “غالاكسي نوت 7 ” في الطائرات المقلعة من بيروت لهذا السببرجلٌ من […] أقراء المزيد من المصدر