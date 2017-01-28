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عاجل: ترمب سيطلب من الجيش تسليمه خطة للقضاء على تنظيم الدولة

Posted by on January 28, 2017 0 Comment

عاجل… رويترز : ترمب سيطلب من قادة الجيش تسليمه خلال 30 يوما خطة للقضاء على تنظيم الدولة أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياء”واتس آب» يطلق ميزة جديدة تعمل دون إنترنتالمفكرة ليوم السبت 30 تموز 2016منع هواتف “غالاكسي نوت 7 ” في الطائرات المقلعة من بيروت لهذا السببرجلٌ من […] أقراء المزيد من المصدر

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