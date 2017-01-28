أقيمت يوم السبت أول دعوى للطعن على القيود الجديدة للهجرة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باسم عراقيين اثنين على صلة بقوات الأمن الأمريكية بعدما تم احتجازهما في مطار جون كنيدي في نيويورك. وفي قضية رفعت أمام المحكمة الاتحادية في منطقة بروكلين في نيويورك يطالب العراقيان بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي على أسس دستورية. وتقول أوراق […] أقراء المزيد من المصدر