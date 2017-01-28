كشفت تقارير صحفية عديدة عن تورط المرشحة الديمقراطية الخاسرة “هيلاري كلينتون” في عمليات تزوير للأصوات، خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية التي خاضتها أمام “دونالد ترامب”. ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرا عن دراسة أجرتها جامعة “أولد دومينيون” الأمريكية، والتي كشفت عن تزوير أكثر من 800 ألف صوت انتخابي لمصلحة هيلاري كلينتون خلال الانتخابات الماضية، التي فاز […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » عرش هيلاري كلينتون يهتز ب “فضيحة”.. تورطت شخصيا في تزوير الانتخابات
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