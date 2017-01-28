آخر الأخبار
Home » أخبار العالم »   عرش هيلاري كلينتون يهتز ب “فضيحة”.. تورطت شخصيا في تزوير الانتخابات 

  عرش هيلاري كلينتون يهتز ب “فضيحة”.. تورطت شخصيا في تزوير الانتخابات 

Posted by on January 28, 2017 0 Comment

كشفت تقارير صحفية عديدة عن تورط المرشحة الديمقراطية الخاسرة “هيلاري كلينتون” في عمليات تزوير للأصوات، خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية التي خاضتها أمام “دونالد ترامب”. ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرا عن دراسة أجرتها جامعة “أولد دومينيون” الأمريكية، والتي كشفت عن تزوير أكثر من 800 ألف صوت انتخابي لمصلحة هيلاري كلينتون خلال الانتخابات الماضية، التي فاز […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com