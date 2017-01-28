أجازت السلطات بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحملة تطالب باستقلال الولاية البدء غي جمع التوقيعات اللازمة لإجراء استفتاء يقرر فيه الناخبون ما إذا كانوا يريدون البقاء أو الانفصال عن الولايات المتحدة. وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن سكرتير الولاية، اليكس باديلا قد صرح بأنه أعطى حملة “كاليفورنيا وطنا”، الشهيرة كذلك باسم “كاليكست”، الترخيص للبدء بجمع التواقيع اللازمة وعددها […] أقراء المزيد من المصدر