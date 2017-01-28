مباراة الشارقة والجزيرة بث مباشر اليوم يوتيوب اون لاين بدون تقطيع يلا شوت الاسطورة لايف كورة موبايل وكمبيوتر جودة عالية ، يحتضن ملعب استاد نادي الشارقة مباراة الجولة 16 من دوري الخليج العربي الاماراتي بين نادي الشارقة المستضيف ونادي الجزيرة الضيف. سيكون موعد مباراة الشارقة والجزيرة اليوم السبت 28 يناير كانون الثاني على الساعة الواحدة […] أقراء المزيد من المصدر