آخر الأخبار
Home » رياضة » مباشر مباراة باير ليفركوزن و بوروسيا مونشنغلادباخ بث مباشر السبت 28-1-2017 الدوري الالماني

مباشر مباراة باير ليفركوزن و بوروسيا مونشنغلادباخ بث مباشر السبت 28-1-2017 الدوري الالماني

Posted by on January 28, 2017 0 Comment

مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنغلادباخ الجولة 18 ضمن الدوري الألماني 2016 – 2017 يلتقي فريقا باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت في إطار منافسات الأسبوع الـ18 من الدوري الألماني. يحتل باير ليفركوزن المركز الثامن برصيد 24 نقطة، ويأتي بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة. أعلن نادي بوروسيا […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com