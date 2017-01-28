مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنغلادباخ الجولة 18 ضمن الدوري الألماني 2016 – 2017 يلتقي فريقا باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت في إطار منافسات الأسبوع الـ18 من الدوري الألماني. يحتل باير ليفركوزن المركز الثامن برصيد 24 نقطة، ويأتي بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة. أعلن نادي بوروسيا […] أقراء المزيد من المصدر