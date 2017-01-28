لكل عشاق ومتابعى كره القدم الأنجليزيه أنتم اليوم على موعد مع أحداث العديد من المواجهات الرائعه والمثيره والتى تطل علينا بنافذه بطوله كأس الأتحاد الأنجليزى لكره القدم حيث سوف تنطلق بعد ساعات قليله من الأن احداث عده مباريات لأكثر من فريق أنجليزى وذلك فى منافسات دور ال32 من بطوله كأس الأتحاد الأنجليزى حيث يقوم باستضافة […] أقراء المزيد من المصدر