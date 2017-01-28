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مباشر مباراة مانشستر سيتي و كريستال بالاس بث مباشر السبت 28-1-2017 الدوري الانجليزي

Posted by on January 28, 2017 0 Comment

لكل عشاق ومتابعى كره القدم الأنجليزيه أنتم اليوم على موعد مع أحداث العديد من المواجهات الرائعه والمثيره والتى تطل علينا بنافذه بطوله كأس الأتحاد الأنجليزى لكره القدم حيث سوف تنطلق بعد ساعات قليله من الأن احداث عده مباريات لأكثر من فريق أنجليزى وذلك فى منافسات دور ال32 من بطوله كأس الأتحاد الأنجليزى حيث يقوم باستضافة […] أقراء المزيد من المصدر

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