سمح قاضي للسيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب بالمضي قدما في دعواها القضائية بالتشهير ضد مدون نشر شائعات بأنها كانت تعمل كـ”مرافقة راقية”. قاضت ترامب المدون، ويبستر تاربلي من غايثرسبيرغ، فضلا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية. وطلبت محامية تاربلي من قاضي محكمة دائرة المقاطعة في مونتغمري رفض القضية في جلسة قبل المحاكمة الجمعة في روكفيل. وجادلت […] أقراء المزيد من المصدر