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ميلانيا ترامب تقاضي صحفي بتهمة التشهير

Posted by on January 28, 2017 0 Comment

سمح قاضي للسيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب بالمضي قدما في دعواها القضائية بالتشهير ضد مدون نشر شائعات بأنها كانت تعمل كـ”مرافقة راقية”. قاضت ترامب المدون، ويبستر تاربلي من غايثرسبيرغ، فضلا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية. وطلبت محامية تاربلي من قاضي محكمة دائرة المقاطعة في مونتغمري رفض القضية في جلسة قبل المحاكمة الجمعة في روكفيل. وجادلت […] أقراء المزيد من المصدر

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