الممثل البريطاني جون هورت الذي إشتهر بأفلام مثل “إلفنت مان” و”إيليين” قد توفي عن 77 عاما بعد إصابته بسرطان البانكرياس. وكان الممثل البريطاني قد رشح مرتين لجوائز الأوسكار عن دوره في فيلم “ميدنايت إكسبرس” وعن فيلم”إلفنت مان”. ومثل جون هورت حوالى 140 فيلما طيلة مسيرته السينمائية. توفي الممثل البريطاني جون هورت الذي اشتهر بافلام مثل […] أقراء المزيد من المصدر