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‏إعادة عائلة سورية إلى بيروت كانت في طريقها إلى أتلانتا تنفيذا لقرار ترامب

Posted by on January 28, 2017 0 Comment

‏إعادة عائلة سورية إلى بيروت كانت في طريقها إلى أتلانتا تنفيذا لقرار ترامب. وطنية – افادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ندى عمار ان القرار الذي اتخذه الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بشأن منع رعايا سبع دول من الدخول الى الولايات المتحدة الاميركية، بدأ ينعكس على سفر رعايا هذه الدول […] أقراء المزيد من المصدر

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