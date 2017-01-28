اشكال في مطعم في منطقة ابي سمرا و الصليب الاحمر اللبناني وجه ٤ فرق الى المكان أخبار قد تهمكتوقيف عبد الحكيم امون بتهمة الانتماء إلى داعش في عرسالالامن العام: توقيف 8 اشخاص لارتكابهم افعالا جرميةتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمقيادة الجيش تنعي الرقيب أول الشهيد وسيم الحاجمقتل حسن حيكو وإصابة […] أقراء المزيد من المصدر
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