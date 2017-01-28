‏طريق ⁧‫لحفد‬⁩ – ⁧‫جاج‬⁩ – ⁧‫ترتج‬⁩ سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية والرباعية الدفع بسبب تراكم الثلوج، العمل جارٍ لفتحها.‏ ⁧‫قوى الامن أخبار قد تهمك آلان حكيم علّق التداول بـ19 صنف لبنة و5 أصناف من الجبنة الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بعيداً عن القهوة.. 7 طرق سهلة تمنحك النشاط صباحاًطقس لبنان مطر ، عواصف وإنخفاض بالحرارة وثلوجطقس […] أقراء المزيد من المصدر