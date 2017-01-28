طريق لحفد – جاج – ترتج سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية والرباعية الدفع بسبب تراكم الثلوج، العمل جارٍ لفتحها. قوى الامن أخبار قد تهمك آلان حكيم علّق التداول بـ19 صنف لبنة و5 أصناف من الجبنة الوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بعيداً عن القهوة.. 7 طرق سهلة تمنحك النشاط صباحاًطقس لبنان مطر ، عواصف وإنخفاض بالحرارة وثلوجطقس […] أقراء المزيد من المصدر
Home » طقس » طريق لحفد – جاج – ترتج سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية والرباعية الدفع
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!