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أمريكا.. الجيش: مقتل جندي أمريكي وجرح 3 بالعملية التي استهدفت القاعدة بمحافظة البيضاء في اليمن

Posted by on January 29, 2017 0 Comment

أمريكا.. الجيش: مقتل جندي أمريكي وجرح 3 بالعملية التي استهدفت القاعدة بمحافظة البيضاء في اليمن أخبار قد تهمكأمريكا : أم و أب ينزعان عن طفلهما أجهزة التنفس الاصطناعياحباط محاولة تسلل في جرود جنتا البقاعيةتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمفيديو عملية الدهس التي حصلت اليوم في اسرائيلبعيداً عن القهوة.. 7 طرق سهلة […] أقراء المزيد من المصدر

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