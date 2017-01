Posted by admin on January 29, 2017

حققت جمعية “Gift of Life -Lebanon” وسيدات الروتاري “Innerweels”، مبادرة إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 6 أشهر، كان يعاني تشوها خلقيا في القلب، ضمن حملة” I Saved a Life with Gift of Life” التي يشارك فيها عدد كبير من الفنانين والمشاهير، وكانت المبادرة من الإعلامي وسام بريدي، اهداء لروح شقيقه الفنان الراحل عصام بريدي. […] أقراء المزيد من المصدر

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.